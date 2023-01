Duas mulheres foram resgatadas após ficarem presas no carro que foi tomado por uma enxurrada durante a chuva da tarde desta segunda-feira (30), na capital goiana. O caso aconteceu na Avenida T-9 com a Avenida Afonso Pena, no Setor Jardim Planalto, por volta das 15h.

Um vídeo mostra quando um motociclista e moradores da região conseguem salvá-las (assista o vídeo acima). Ao POPULAR, a Defesa Civil disse que a região mais afetada pelas chuvas em Goiânia, foram os bairros: Centro, Bueno, Jardim América e Coimbra. O órgão ainda informou que foram registradas quedas de árvore, fiações elétricas rompidas no Setor Jardim América, na capital, e transbordamento de córrego.

A recepcionista Ana Paula, de 20 anos, trabalha em uma clínica próxima ao local e presenciou o momento do resgate. Ela conta que a região sempre fica alagada quando chove e a ponte próxima ao local fica em estado crítico por conta do aumento do nível de água.

Um vídeo mostra quando o carro está coberto pela água da enxurrada. Em seguida, é possível ver o motociclista que para ajudar as mulheres. Primeiro uma sai do carro com a ajuda de um homem e depois é levada até a calçada. Depois, outra mulher é retirada do carro e salva pelos comerciantes.

“Quando eu vi o carro já estava tomado pela água e nele havia essas duas mulheres. Elas levantaram a mão para pedir socorro e daí um motociclista parou para ajudá-las. Fiquei muito aflita, mas todos foram ajudando e deu certo”, disse Ana Paula.