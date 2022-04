Cidades Pedido de soltura é negado para homem trans suspeito de matar idosa no Hugo Apesar da divulgação de exames realizados até o momento afastarem possibilidade de morte por asfixia, laudos não chegaram ao conhecimento da Justiça

Foi negado nesta terça-feira (12) o pedido de liberdade provisória para Ronaldo do Nascimento, de 47 anos, homem trans preso preventivamente suspeito de matar por asfixia uma idosa dentro do Hospital de Urgências do Estado de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) na última quinta-feira (7). Neuza Cândida, de 75 anos, estava internada em um leito de enfermaria e respirava p...