Cidades Pedido de UTI adulto para casos de Covid sobe 88% em maio em Goiás Solicitações dos municípios goianos para o estado têm a primeira alta no ano. Nos primeiros seis dias deste mês, cidades pediram em média dez unidades intensivas diariamente

A quantidade de pedidos de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 dos municípios goianos para a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) aumentou 88,52% em maio com relação a abril deste ano. No mês passado, as cidades do estado solicitaram um total de 115 UTIs à rede estadual, enquanto que anteriormente isso havia sido...