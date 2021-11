Cidades Pedreiro morre ao cair de telhado em Goianésia O trabalhador fazia reparos em um galpão quando as telhas cederam

Em Goianésia, a cerca de 180 km de Goiânia, o pedreiro Valdir Pedro Peripato, de 58 anos, morreu na manhã deste sábado (20) depois de cair de um telhado em um galpão onde fazia reparos. As telhas não suportaram o peso do trabalhador que caiu de uma altura aproximada de cinco metros. Chamadas ao local, equipes do Corpo de Bombeiros Militares e do Serviço de ...