Pela primeira vez, Goiás não registrou pedidos para internação em leitos de UTI para pacientes com Covid-19, na rede estadual de saúde, nesta quarta-feira (27). A informação foi divulgada pela superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Flúvia Amorim, durante entrevista para a TV Anhanguera.

De acordo com Flúvia, a boa notícia não pode servir como justificativa para relaxar as medidas de combate à pandemia. “Não podemos nadar e morrer na praia.Tenhamos cautela e paciência para fazer tudo com segurança”, disse.

Ainda segundo a superintendente, o dado divulgado hoje foi possibilitado pelo avanço da vacinação. Durante a entrevista, Flúvia também relembrou que mais de 230 mil goianos ainda não tomaram nenhuma dose dos imunizantes.

Ela também revelou que 700 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasada em Goiás e que a meta é de que pelo menos 70% da população complete o ciclo de imunização.