Cidades Perícia é realizada para apurar morte de estudante que caiu de ônibus do Eixo Anhanguera Acidente aconteceu na última quarta-feira (17) e vítima morreu no dia seguinte depois de ficar internada no Hugo

A Polícia Técnico-Científica realizou, na manhã deste domingo (21), uma perícia no local em que Leidiane Teixeira, de 28 anos, caiu de ônibus do Eixo Anhanguera, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. O acidente aconteceu na última quarta-feira (17) e a vítima, que era estudante de enfermagem, morreu no dia seguinte depois de ficar internada no Hospital de Urgências de Goiás...