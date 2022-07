Cidades Perícia analisa carro que invadiu empório e deixou feridos em Goiânia Processo de análise pericial conta com uma equipe de sete pessoas

A Polícia Técnico-Científica iniciou, às 7h desta quarta-feira (20), a perícia no carro que invadiu um empório no Jardim Goiás, em Goiânia, e deixou 11 feridos no final da manhã da última terça-feira. De acordo com o perito Olegário Augusto, o procedimento conta com uma equipe de sete pessoas e vai analisar “minuciosamente todas as partes” para concluir se houve, ...