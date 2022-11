A perícia da Polícia Científica encontrou materiais biológicos em frente a casa do suspeito de matar Luana Marcelo Alves, de 12 anos, em Goiânia, e investiga se são partes do corpo dela, segundo o gerente de criminalística Olegário Augusto. O corpo da menina foi achado, nesta terça-feira (29), enterrado no quintal da casa do suspeito, que foi preso e confessou o crime.

“O corpo estava parcialmente carbonizado e as peritas encontraram alguns fragmentos em outros lugares, que são compatíveis com material biológico. Nós não podemos afirmar que se trata de fragmentos do mesmo corpo, então, os fragmentos encaminhados para o IML onde serão feitos esses exames”, disse o gerente.

Na noite desta terça-feira, os peritos devem realizar uma perícia popularmente chamada por eles de “luminol”, que serve para ver se existe vestígio de sangue no local. Segundo Olegario, este procedimento só pode ser feito à noite, pois o material utilizado “brilha”.

“Por ele ser um exame que usa químio luminescência, ele tem que ser feito durante a noite porque a luz do dia atrapalha a visualização da reação química, que faz brilhar. Esse brilho é tênue, então, se for feito de dia, a gente não consegue visualizar”, explicou.

A perícia também encontrou outros materiais na porta da casa do suspeito, que serão investigados. Entre eles, um freezer que estava parcialmente carbonizado.

“Nós podemos afirmar que o objeto estava carbonizado, mas vamos investigar se tem alguma relação com o crime”, contou o perito.