Estado perdoa 59% do valor de multas ambientais em Goiás

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) concedeu descontos que somam R$ 6,55 milhões em multas ambientais. O valor original total era de R$ 10,89 milhões, fazendo o desconto totalizar 59%. O dado é de um levantamento referente ao período entre 1º de janeiro deste ano e o dia 30 de julho. No período, 64 autuações foram submetidas a audiência de autocomposição, processo legal no qual as multas podem receber descontos ou ser compensadas. As informações foram obtidas pelo POPULAR por meio da Lei de Acesso à Informação.

São elegíveis para a autocomposição infrações consumadas há pelo menos 3 anos. Na relação analisada aparecem casos referentes a captação irregular, supressão de vegetação, entre outros.

Sem acordo, servidores de Goiás marcam novo ato por data-base em novembro

Sem acordo com o governo, os 32 sindicatos e associações que protestaram nesta quinta-feira (28) pelo pagamento da data-base marcaram um novo ato para o dia 17 de novembro. Sem indicativo de greve, os servidores esperam pressionar o governo estadual até lá. Na manhã de ontem, o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que só poderia começar a tratar do pagamento das reposições salariais depois que o Estado aderisse ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

As entidades sindicais, principalmente aquelas ligadas à Segurança Pública, intensificaram a cobrança pelo pagamento da data-base quando o governo do Estado enviou a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), sem a previsão de quitar a reposição salarial atrasada.

Carros invadem as motobox, em Goiânia

As primeiras demarcações no asfalto chamadas motobox em Goiânia completaram um ano neste mês, mas ainda não houve multas para motoristas que param sobre as faixas exclusivas para motociclistas. Presidente da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Horácio Melo diz que conta com o bom senso de quem está de carro, já que os espaços servem para garantir segurança de quem é mais vulnerável no trânsito. Mas, em caso de notificação e multa, a infração é leve e rende três pontos na carteira.

A capital começou a demarcar os cruzamentos semaforizados em outubro do ano passado como experiência. Melo afirma que em todas as cidades em que as motobox foram adotadas, houve redução de acidentes envolvendo os motociclistas, especialmente no arranque depois que o sinal fica verde. Melo diz que, em pesquisa feita com os motoristas de carros, foi verificado que eles se sentem mais confortáveis nos cruzamentos sinalizados com a motobox.