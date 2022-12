Cidades Perda do Cerrado aumenta casos de doenças vetoriais Cidades com maior incidência de malária e leishmaniose possuem alta redução da área vegetativa e aumento da urbanização ou troca do uso de solo por agricultura ou mineração

O aumento de casos de doenças como malária e leishmaniose em Goiás está relacionado com a redução da vegetação de Cerrado nas cidades, conforme um estudo publicado neste mês na Revista Brasileira de Geografia Física. O artigo intitulado “O desmatamento, o uso do solo do Cerrado e a incidência de leishmaniose visceral, malária e febre amarela no Estado de Goiás” demon...