Cidades Peritos realizam reconstituição de atropelamento que matou mulher em distribuidora de bebida Empresária foi denunciada por homicídio qualificado por motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de tentativa de homicídio contra outra mulher

A reprodução simulada do atropelamento que causou a morte de Bárbara Angélica Silva em uma distribuidora de bebidas, do bairro Jardim Pompéia, na região norte de Goiânia, foi realizada na noite desta sexta-feira (15) pela Polícia Civil em parceria com peritos da Polícia Técnico-Científica. O crime foi cometido no dia 21 de abril deste ano e a reconstituição do caso foi determinada pela Justiça no início deste mês. A empresária Murielly ...