Personal denuncia que foi agredida e teve dois dentes quebrados em festival de Goiânia Mireli Aparecida Ferreira conta que, na saída do evento, tentou separar uma briga envolvendo seu amigo e acabou sendo atacada por outro homem

Uma personal treiner, de 25 anos, denunciou ter sido agredida durante um festival realizado em Goiânia no último domingo (3). Mireli Aparecida Ferreira conta que estava se divertindo com os amigos, quando, ao tentar separar uma briga, acabou quebrando dois dentes e sofrendo cortes e escoriações pelo corpo. Mireli mora na cidade de Cromínia, no Centro de Goiás, e veio...