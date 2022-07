O caminhoneiro Wanderley Batista de Oliveira, de 59 anos, também é pescador e, por sorte, estava com o celular durante uma pescaria em Luiz Alves há duas semanas. A pescaria surpreendente de uma piraíba, conhecido como "tubarão de água doce, de dois metros poderia ter virado piada entre os colegas se ele não tivesse registrado o momento que ele define como emocionante. Depois de duas horas ele conseguiu retirar o peixe da água. Depois do registro, Wanderley devolveu o animal para o rio.

Wanderley visita a região do Rio Araguaia desde 2005. Ele tem uma turma animada que passa de 30 a 40 dias acampados nas margens do rio. E ele é ainda mais corajoso. Ele pega seu barco de cinco metros de comprimento, onde dorme e cozinha, e sai sozinho para conhecer as regiões. "No período eu vejo a natureza, pesco, aproveito o silêncio, penso na vida. É muito agradável. Pra mim, é o melhor tipo de lazer para descanso."

Ele diz que não esperava por um peixe dessa espécie. "Os mais experientes dizem que este peixe é mais arisco, que é necessário obedecer a uma série de quesitos para ele se interessar na isca, como por exemplo, que ela seja branca." Wanderley diz que usou uma piranha jogada ao lado do barco. "Foram poucos minutos até a fisgada. Eu fiquei até assustado quando vi o tamanho."

O caminhoneiro conta que passou duas horas "lutando" com o peixe. "Eu estava preocupado com o bem-estar dele. Eu não queria que ele se esforçasse demais. E eu também estava cansado. Quando consegui dominá-lo, eu o deixei na parte rasa e deitei ao lado dele. Eu tenho quase 1,80 de altura e o peixe era ainda maior que eu", diz. Depois disso, ele esperou o animal descansar para levá-lo de volta para o fundo.

Quando ele demonstrava recuperação após a "briga", Wanderley optou por deixar o telefone no barco. "Eu queria que ele ficasse bem, foi muito emocionante. Tenho muita história para contar e o melhor é que tenho o vídeo para provar. Não é uma daquelas histórias de pescador", se diverte. O caminhoneiro já planeja a viagem do próximo ano, quando pretende levar o neto que hoje tem quatro anos. "Se ele gostar e quiser ir, ano que vem ele estará no barco e, quem sabe, com outra história dessa pra contar."

