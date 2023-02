Um homem de 48 anos morreu afogado em uma represa localizada na zona rural de Turvelândia, no sudoeste de Goiás, na tarde de domingo (12). Segundo informou o Corpo de Bombeiros de Santa Helena de Goiás, Kleibes Vieira de Souza estava pescando com um amigo, e, ao fisgar um peixe e tentar tirá-lo do anzol, a canoa virou.

De acordo com a Corporação, o amigo informou que Kleibes não sabia nadar. Ele disse que tentou salvar o amigo, mas estavam muito longe da margem, e a vítima acabou desaparecendo.

Os bombeiros de Santa Helena tomaram as primeiras providências, e uma equipe de mergulhadores de Goiânia iniciou as buscas. Por volta de 12h30 da segunda-feira (13), o corpo e a embarcação foram encontrados.

O Instituto Médico Legal (IML) já estava em deslocamento para outra ocorrência e fez a retirada do corpo.

