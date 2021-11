Cidades Pesquisa: 80% dos brasileiros estão preocupados com acesso à saúde Atualmente ter plano de saúde é considerado uma conquista, apontou a pesquisa

Para 81% dos brasileiros, a crise da pandemia da covid-19 fez aumentar o receio do acesso a tratamentos médicos e, consequentemente, a preocupação com o acesso à saúde. Entre os que possuem menor poder aquisitivo, com renda de até cinco salários mínimos, a preocupação aumentou muito. É o que mostra levantamento encomendado pela Associação Nacional das Administradoras d...