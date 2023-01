O jeitinho goiano não agradou um grupo de moradores que respondeu uma pesquisa e avaliou Goiânia como a cidade mais mal-educada do Brasil. Mas, o resultado da pesquisa deixou muita gente com um pé atrás e gerou polêmica nas ruas e nas redes sociais. A vendedora Clarissa Ribeiro é natural do Pará e discordou do levantamento.

“Eu não vejo isso. Goiânia tem um povo muito acolhedor com quem é de fora, até de outros lugares, países... Discordo totalmente dessa pesquisa. ‘Tá’ com nada, quem fez isso aí ‘tá’ revoltado”, falou.

A pesquisa foi feita pela plataforma Preply e ouviu 1,6 mil moradores locais e residentes das principais cidades do país. Na outra ponta da pesquisa, a campeã no pódio da melhor educação foi Brasília (DF). Entre os itens avaliados, o site considerou atitudes como não prestar atenção aos pedestres no trânsito, falar muito alto em público e se distrair ao celular.

O casal de criadores de conteúdo Rafael Manteufel e Tiago Reis, são do interior de São Paulo e embarcaram a uma aventura rumo ao Alaska. De passagem em Goiânia, eles também discordaram da pesquisa.

“Ficamos uma semana em solo goiano e a gente só tem coisa boa para falar, fomos muito bem recebidos”, afirmou Thiago Reis.

“A gente não teve nenhuma experiência ruim, tanto que a gente passou aqui só para fazer um trabalho que seria de dois dias e a gente não tá conseguindo ir embora”, completou Rafael.

Por outro lado, há quem concorde com o resultado do levantamento, principalmente considerando o quesito “trânsito”.

“Realmente, no transito [a falta de educação] ‘tá’ refletindo bastante, o pessoal não sabe dar uma seta, não sabe estacionar, é tenso”, falou o vendedor Emanoel Duarte.

Direto do Haiti, para Goiânia, um vendedor contou que também foi bem recebido na capital. O gosto pelo jeito goiano foi tanto, que ele disse que está juntando dinheiro para trazer os sete filhos.

“O povo é bom, tratam bem”, brincou.

A pesquisa

Seguidos de Goiânia, aparecem Rio de Janeiro e Porto Alegre, segundo a pesquisa sobre a falta de educação. Já no ranking de cordialidade, depois da capital federal, apontam Natal e Curitiba. Veja lista abaixo:

Cidades mais mal-educadas, de acordo com os residentes

(com pontuação de 1 a 10, sendo 10 a mais mal-educada)

1- Goiânia - 6.76

2- Rio de Janeiro - 6.58

3- Porto Alegre - 6.50

4- Salvador - 6.49

5- Belo Horizonte - 6.48

6- Manaus - 6.41

7- Fortaleza - 6.40

8- São Paulo - 6.34

(com pontuação de 1 a 10)

1- Brasília - 5.74

2- Natal - 5.85

3- Curitiba - 5.91

4- Campinas - 5.93

5- Recife - 6.07

6- Belém - 6.22

7- São Luís - 6.34

Veja os itens avaliados por quem respondeu à pesquisa, segundo do site:

- Ter a atenção totalmente voltada ao telefone em público

- Não dar a vez para outras pessoas no tânsito

- Não reduzir a velocidade ao dirigir em áreas próximas a pedestres

- Fazer muito barulho em público

- Não cumprimentar estranhos

- Assistir a vídeos em público

- Falar no viva-voz em público

- Ter uma linguagem corporal fechada

- Não respeitar o espaço pessoal das outras pessoas

- Ser grosseiro com funcionários

- Não dar gorjeta

- Furar a fila