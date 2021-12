Cidades Pesquisa de mobilidade já recebeu 1461 respostas Estudo é a base do PlanMob, que deverá ser apresentado no primeiro semestre de 2022, com as políticas públicas para a gestão dos deslocamentos na capital

Em 12 dias, a Prefeitura de Goiânia recebeu 1461 respostas na pesquisa "Por Onde Você Anda?", que pretende estabelecer as origens e os destinos dos deslocamentos na capital. Os resultados serão a base do Plano de Mobilidade (PlanMob), que estabelece as políticas públicas de mobilidade, ou seja, o que existe de problemas e quais as soluções apontadas para o tráfego de v...