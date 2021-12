Cidades Pesquisa do IF Goiano busca prevenir inundações por chuvas em Goiânia Docentes do Campus de Trindade desenvolveram uma equação que pode auxiliar ações contra estragos provocados pela chuva

Atualizada em 15.12 às 9h15. Os constantes alagamentos registrados em Goiânia nos últimos anos levaram dois professores do Campus de Trindade, do Instituto Federal Goiano, a desenvolver uma série de estudos com a finalidade de criar uma nova equação de chuvas para a capital. Maria Socorro Duarte da Silva Couto, matemática e doutora em Ciências Ambientais, e Vi...