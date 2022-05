A pesquisadora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Carolina Horta Andrade, é uma das ganhadoras do 5ª Prêmio Mulheres Brasileiras na Química. Ela venceu na categoria Líder Emergente, por seu trabalho na descoberta de medicamentos para tratamento de Covid-19 e outras doenças emergentes e negligenciadas, como leishmaniose, esquistossomose, tuberculose, malária e Zika.

A cientista goiana tem 38 anos e se destaca mundialmente no campo da Química Medicinal Computacional e utilização de inteligência artificial. “É um grande orgulho receber o Prêmio Mulheres Brasileiras na Química, que reconhece não apenas meu trabalho de pesquisa, mas minha dedicação no apoio às nossas jovens cientistas. Sem dúvida, isso irá incentivar ainda mais as mulheres a buscarem seu espaço e ampliarem sua participação no mundo científico”, pontuou.

A premiação é oferecida pela Sociedade Americana de Química, em parceria com a Sociedade Brasileira de Química (SBQ). Cada vencedora receberá US$ 2 mil (cerca de R$ 11 mil) em dinheiro, um SciFinder ID válido por 1 ano, assinatura gratuita da ACS por 3 anos e um certificado de prêmio e troféu.

As vencedoras serão homenageadas em cerimônia no dia 2 de junho, em Maceió (AL), durante a 45ª Reunião Anual da SBQ.