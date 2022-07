Cidades Pesquisadores da UFG são homenageados por desenvolvimento de plataforma de dados da Covid Grupo de 34 membros da instituição de ensino superior receberam Diploma de Honra ao Mérito concedido pela Câmara Municipal de Goiânia nesta sexta-feira (1º)

A Câmara Municipal de Goiânia homenageou nesta sexta-feira (1º) pesquisadores da Plataforma da Covid Goiás. A ferramenta foi desenvolvida por integrantes de áreas diversas da Universidade Federal de Goiás (UFG). O evento foi realizado no auditório do Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa) da UFG. Os participantes receberam o Diploma de Honra ao Mérito. Professor do Iesa e v...