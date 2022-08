Cidades Pesquisadores e pecuaristas se unem para proteger a raposa-do-campo, em Goiás Animal é genuinamente brasileiro e específico da região do cerrado. Pouco se sabe sobre ele, realidade que está mudando com o projeto

Biólogos e pesquisadores de Goiás e várias partes do Brasil, e até de outros países, têm unido esforços com pecuaristas da região do município goiano de Cumari para estudar os hábitos e características da raposinha-do-campo e, assim, investir em sua proteção. O animal, considerado um dos sete canídeos menos estudados do mundo, está no cerne de um programa de preservação d...