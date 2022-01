Cidades Petição cobra posição do MP sobre aumento do IPTU de Goiânia Mobilização na internet reúne contribuintes contrariados com o valor do reajuste do tributo

Como reação aos boletos do IPTU com valores mais altos, moradores da capital começaram a organizar diferentes mobilizações. Na internet, uma petição pública que reclama do ajuste contava com 4.133 assinaturas até o início da noite desta quarta-feira (26). Endereçada ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Goiás (MP-GO), Aylton Vechi, a organização pede ...