Cidades Petrópolis deveria ter sido evacuada após alerta há 2 dias, diz especialista O aviso foi dado na segunda-feira (14) pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais

No dia anterior aos temporais que já deixaram ao menos 44 mortos em Petrópolis (RJ), a Defesa Civil do Rio de Janeiro recebeu um alerta de possibilidade de "chuvas isoladas ao longo do dia, podendo deflagrar deslizamentos pontuais, especialmente nas regiões de serra e/ou densamente urbanizadas" na região Serrana do Rio de Janeiro, onde fica a cidade. O aviso f...