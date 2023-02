A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quarta-feira (15), 30 mandados – três de prisão e 27 de busca e apreensão – em sete estados e Distrito Federal em uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada para o contrabando de ouro extraído de garimpos ilegais da região Amazônica. O esquema consistia no uso de notas fiscais fraudadas para "esquentar" o minério obtido de forma clandestina. Um dos mandados, conforme o órgão, é cumprido em Goiânia.

Segundo a PF, a Operação Sisaque visa também ampliar o volume de provas para desmontar o esquema criminoso e combater o garimpo clandestino, especialmente na região de Itaituba, no Pará.

Os mandados são cumpridos nos seguintes locais: Goiânia (GO), Belém (PA), Santarém (PA), Itaituba (PA), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Manaus (AM), São Paulo (SP), Tatuí (SP), Campinas (SP), Sinop (MT) e Boa Vista (RR).

O esquema

Ainda conforme a PF, o inquérito que deu origem à Operação Sisaque começou em 2021, com informações da Receita Federal sobre uma suposta organização criminosa que “esquentava” ouro obtido de maneira ilegal.

A organização seria de empresas que emitiam notas fiscais, “conferindo ares de regularidade ao ouro comercializado e adquirido por outras duas empresas principais, tidas como as líderes da organização criminosa”, detalhou o órgão.

De 2020 até o final de 2022, as notas fraudadas teriam ultrapassado o valor de R$ 4 bilhões, o equivalente a 13 toneladas de ouro ilícito.

A PF destacou ainda que o ouro tirado da Amazônia Legal era exportado principalmente por meio de uma empresa com sede nos Estados Unidos, responsável pela comercialização dele na Itália, Suíça, Hong Kong e Emirados Árabes Unidos, “de forma clandestina, mas com aparente legalidade.”

Uma das formas de fazer isso, narra a polícia, era criando estoques fictícios de ouro para acobertar uma grande quantidade do minério sem comprovação de origem lícita.

Crimes

A Polícia Federal apura os crimes de aquisição e comercialização de ouro obtido a partir de usurpação de bens da União, sem autorização legal e em desacordo com as obrigações importas pelo título autorizativo; pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida; lavagem de capitais; e organização criminosa.

Além dos mandaTambém é cumprida autorização judicial para sequestro de mais de R$ 2 bilhões de reais dos investigados.