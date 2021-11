Cidades PF cumpre mandados em Goiás e mais 3 estados contra esquema de lavagem de dinheiro Investigação aponta que grupo comprava móveis de luxo com dinheiro do contrabando de cigarros.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (4) a Operação Las Fabulas, que investiga lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros na região de fronteira com o Paraguai. Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. Aproximadamente 90 policiais federais estão nas ruas de Guaíra (PR), Guarat...