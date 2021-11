Cidades PF faz buscas em casa de jovem suspeito de defender ideais nazistas O jovem teria usado as redes sociais para veicular a cruz suástica, além de propagar ideais nazistas e de supremacia branca

A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (17) mandado de busca e apreensão na casa de um aluno do Instituto Federal do Paraná (IFPR), suspeito de ter praticado crimes de incitação ao racismo. De acordo com a PF, o jovem teria usado as redes sociais para veicular a cruz suástica, além de propagar ideais nazistas e de supremacia branca. Em nota, a Delegacia de Paranaguá inform...