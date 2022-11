A Polícia Federal cumpriu três mandados prisão e seis de busca e apreensão em Anápolis e Brasília, por suspeitas de desvio de quase R$ 1 milhão em fraude de financiamento de veículos. As ações fazem parte da Operação Injection, realizada em parceria com o Setor de Inteligência do Banco Santander.

Os policiais identificaram alguns lojistas em um famoso setor de venda de veículos, em Brasília, que pediam financiamento ao banco e manipulavam uma foto para ser entregue na etapa de biometria facial, para a liberação do dinheiro.

O POPULAR pediu informações mais informações sobre as prisões e apreensões feitas em Anápolis, mas ainda não obtivemos resposta.

Os investigados podem responder pelos crimes de solicitação falsa de financiamento, crime contra o sistema financeiro, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a nove anos de prisão.