Cidades PF investiga grupo suspeito de fraudar benefícios de aposentadoria por idade rural em Goiás Apuração mostra que trabalhadores rurais de Alexânia estavam utilizando notas fiscais semelhantes para comprovarem atividade rural

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a operação Notas Falsas e cumpriu dois mandados judiciais de busca e apreensão nas cidades de Alexânia, no entorno do Distrito Federal (DF), e Sobradinho (DF). A apuração tem o objetivo de desarticular um grupo suspeito de atuar há mais de quatro anos com fraudes em benefícios de aposentadoria por idade rural.Os mandados f...