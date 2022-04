Cidades PF prende suspeito com notas falsas em Jataí Homem recebeu pacote pelos Correios

Um homem foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (26) suspeito pelo crime de moeda falsa. Ele recebeu um pacote com 10 cédulas de R$ 100 falsas, totalizando R$ 1 mil. A investigação contou com o apoio dos Correios. Nas notas foram constatadas características similares às verdadeiras, simulando alguns elementos de segurança, inclusive com números de série ...