Cidades PF promove operações para combater organização criminosa Foram determinados 39 mandados de busca e apreensão incluídos na operação. As ordens de prisão somaram 19. A ação abrange seis estados

A Superintendência da Polícia Federal (PF) no Paraná deflagrou nesta quinta-feira (3) duas operações – a Sucessão e a Fluxo Capital – com o objetivo de desarticular organização criminosa que atua com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. A primeira delas é sequência da Operação Spectrum, na qual foi preso Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como “Cabeça Branca...