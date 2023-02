A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (16) para combater o desvio de verbas de combustível no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em Goiânia. Segundo as investigações, os desvios aconteceram entre os anos 2012 a 2021.

De acordo com a polícia, uma auditoria interna do próprio Inmetro encontrou inconsistências nos gastos com combustíveis dos veículos da autarquia federal, realizados através dos chamados “cartões coringas” de abastecimento. Segundo a apuração, o prejuízo total pode alcançar, aproximadamente, 1,5 milhão.

Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado de Goiás. Os crimes sob apuração são os de peculato e de contratação direta ilegal.

O POPULAR entrou em contato com o Inmetro por e-mail às 10h53 desta quinta-feira (16) para pedir um posicionamento e aguarda retorno.

Leia também:

- Trio é preso suspeito de se passar por delegados para extorquir dinheiro de vítimas

- Clínica de estética é fechada por usar produtos vencidos na aplicação de botox e lipo, diz polícia

- Manipulação de resultados na Série B: o que já se sabe sobre a investigação