PGE recorre ao STF para não devolver R$ 600 milhões Valor é correspondente ao que foi cobrado em taxa extra de serviços cartorários em Goiás nos últimos anos. Extra de 40% sobre serviços é inconstitucional

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para modular a aplicação da inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei Estadual 19.191/15, que prevê a cobrança extra de 40% sobre taxas pagas pelos serviços cartorários em Goiás. A decisão foi referendada na segunda-feira (20) em ação direta de inconstitucionalidade (ADI) proposta ...