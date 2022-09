Morreu na manhã deste sábado (10) o piloto de avião Louviral Barros, aos 80 anos, vítima de atropelamento por um caminhão enquanto andava de bicicleta, em Aragarças, a 375 quilômetros de Goiânia. Conhecido na cidade, Lourival tinha o hábito de pedalar e teria se assutado com um carro, quando caiu e foi atingido pela carreta, no fim da tarde de sexta-feira (9).

Segundo o gerente de vendas João Batista, amigo do piloto e morador da cidade, Lourival teve fraturas no braço, na perna e foi encaminhado para um hospital de Barra do Garças, no Mato Grosso. O piloto foi transferido de ambulância para Goiânia, mas morreu após uma parada cardíaca.

João Batista contou ao POPULAR que conhece o piloto desde 1980 e que o amigo tinha o hábito de pedalar todos os dias. ''Ele tinha boa saúde. Todo sábado ele parava na porta da minha casa e ia à feira, comprava as coisas dele, montava na moto e ia embora. Ele tinha a saúde firme", disse.

Lourival trabalhava como instrutor de voos no município. Ele tinha um avião particular e havia pilotado de Aragarças para Goiânia na quarta-feira (7), segundo o João Batista. Loro, como era conhecido, era irmão do ex-prefeito de Aragarças, Noésio Barros e filho do fazendeiro Pio Barros. O corpo do piloto foi levado para Aragarças, onde será velado.

