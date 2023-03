O piloto do avião de pequeno porte que caiu na tarde da última terça-feira (28), atrás de um centro esportivo, em Goiânia, pediu autorização para fazer um pouso forçado no aeroporto momentos antes do acidente. O Aeroporto Internacional de Goiânia informou que, às 16h39, a Torre de Controle recebeu o contato do piloto, mas às 16h40 o sinal foi perdido.

O aeroporto disse que, de imediato, acionaram o plano de emergência com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) e Polícia Militar de Goiás (PM-GO). O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) afirmou que fez a coleta de dados, a preservação de indícios e a verificação inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave.

O objetivo das investigações realizadas pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. No entanto, o resultado da análise ainda não foi divulgado até a última atualização da reportagem.

Laura Botelho, de 29 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (1º), segundo o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Já Victor Botelho, solicitou alta da unidade. O POPULAR apurou que os dois eram naturais de Unaí, em Minas Gerais e moravam em Brasília (DF). Assim como o irmão, Laura também sabia pilotar aeronaves.

Relembre o caso

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião caiu no bairro Santa Genoveva, em uma mata localizada atrás de um centro esportivo. De acordo com a corporação, a mulher ficou presa às ferragens da aeronave, teve fratura exposta em um membro inferior do corpo, além de laceração profunda. Já o piloto foi encontrado fora do avião e teve fratura no em um membro superior direito.

