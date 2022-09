Cidades Piloto perde controle da direção e atinge público em evento automobilístico; vídeo Durante a narração, a pessoa que fez o vídeo afirma que o piloto tem apenas 12 anos de idade

Um evento automobilístico realizado no último domingo (11) em Luziânia, Entorno do Distrito Federal, terminou em desastre. Um vídeo mostra quando o piloto perde o controle da direção enquanto realiza as manobras radicais e atinge parte do público que assistia à apresentação. Durante a narração, a pessoa que fez o vídeo afirma que o piloto tem apenas 12 anos de ida...