Cidades Piloto que se acidentou durante competição de parapente em Formosa passa bem Guilherme Brasil compartilhou com colegas informações de que sente apenas dores em um dos pés e segue internado para exames. Ele também agradeceu o apoio e o atendimento dos Bombeiros

O piloto que sofreu uma queda de parapente no último domingo durante competição em Formosa passa bem. Guilherme Brasil gravou um áudio que foi compartilhado em grupos de pilotos praticantes do esporte. Na mensagem, ele diz que está bem, que sente apenas dores no pé. Ele ainda agradece ao apoio dos outros pilotos e do Corpo de Bombeiros, que fizeram o resgate. ...