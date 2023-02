Um piloto suspeito de envolvimento com facção criminosa e com o tráfico de drogas, morreu nesta sexta-feira (17), após confronto com a Polícia Militar (PM), em Abadia de Goiás. De acordo com o Comando de Operações de Divisas (COD), o piloto é Felipe Ramos Morais, acusado em 2018 de transportar Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e Fabiano Alves de Souza, o Paka, para a emboscada que culminou na morte deles no dia 15 de fevereiro, no Ceará.

Ao POPULAR, o subcomandante do COD, Major Renyson Castanheira, detalhou que a operação que resultou na morte de Felipe Ramos, que já havia sido preso em Caldas Novas, em maio de 2018, e outros dois suspeitos no envolvimento com o tráfico de drogas, ocorreu por volta das 14h desta sexta-feira (17), após moradores de Abadia de Goiás denunciaram à Polícia Militar uma movimentação intensa de aeronaves na cidade.

Segundo o major, ao verificar a denúncia, a Polícia Militar chegou a uma propriedade rural, a qual era usada como heliponto. “Os policiais foram recebidos com tiros e, no confronto, os três suspeitos envolvidos morreram. As outras duas identidades ainda não foram confirmadas, bem como o dono da propriedade rural que era usada pelos suspeitos. O que já sabemos é que o local foi arrendado para essa movimentação das aeronaves”, afirmou Castanheira.

Sobre as aeronaves, o major ressaltou que a Polícia já apurou que os suspeitos constituíram uma empresa de fachada para registrar e também realizar a pintura dos helicópteros, com o objetivo de dissimular eventuais acompanhamentos da Polícia.

Além dos três helicópteros, foram apreendidos na operação, três armas e 5 kg de cocaína pura, que de acordo com a PM, era originária da Bolívia e deveria ser distribuída na Região Metropolitana de Goiânia.

Matéria em atualização

