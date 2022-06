Cidades Pilotos da FAB em Anápolis são preparados para pilotar Gripen Objetivo da atividade física em Goiás é melhorar condicionamento de homens para enfrentar a alta carga gravitacional, que pode chegar a 9G. Brasileiros foram elogiados em primeiro teste

A chegada ao Brasil, no dia 1º de abril último, das duas primeiras aeronaves de caça F-39 Gripen, é festejada pela Força Aérea Brasileira (FAB) como uma nova era para a defesa aérea do País. Os supersônicos, adquiridos pelo governo brasileiro da empresa sueca Saab, estão em fase de testes no interior paulista antes de, efetivamente, entrarem em operação. Enquanto isso, ...