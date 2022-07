Cidades Pintor é indiciado por causar incêndio “com dolo eventual” no viaduto da T-63 Polícia Civil conclui inquérito e diz que Baltazar David sabia dos riscos que corria ao atear fogo em um papelão para procurar pedra de crack

O pintor e catador de material reciclável Baltazar Campos David, de 41 anos, foi indiciado pelo crime de incêndio com dolo eventual, ou seja, para a Polícia Civil ele tinha consciência dos riscos que corria ao acender um pedaço de papelão com fogo para, segundo versão do próprio, procurar uma pedra de crack que caiu em um vão entre as placas usadas esteticamente no viaduto da A...