Francisco Gomes dos Santos, pintor acusado de matar companheira com cacos de vidro vai a júri popular nesta quarta-feira (1). O crime aconteceu no dia 28 de março de 2021, no Setor Asa Branca, em Goiânia. O pintor é acusado de tentativa de feminicídio contra Andressa da Costa Silva, sua namorada na época.

Os dois namoravam e moravam juntos há seis meses, vivendo em um relacionamento marcado pela violência doméstica. No dia do crime, o casal foi convidado para ir até a casa de uma amiga para comerem e beberem. Após consumir muita bebida alcoólica, Francisco, embriagado, começou a discussão por ciúmes e agrediu a vítima.

De acordo com a denúncia, testemunhas tentaram separar a briga, mas ele conseguiu pegar uma garrafa de pinga atingir a cabeça dela. No mesmo momento, Andressa caiu no chão ferida. Mesmo tendo sido impedido, Francisco pegou uma segunda garrafa e novamente acertou a cabeça da vítima, ainda caída no chão.

Em seguida, o pintor tentou perfurar a vítima com cacos de vidro, mas foi contido até a chegada da Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante.

Para o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a tentativa de homicídio foi praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em um contexto de violência doméstica e familiar. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de autoria”, justificou o magistrado.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do acusado.