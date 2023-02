Cidades Pintura de viaduto em Goiânia deve ser iniciada até março Após incêndio na obra da Praça do Chafariz, em julho de 2022, Prefeitura de Goiânia prometeu decorar estrutura com painéis de grafite, mas local segue apenas com concreto

O viaduto João Alves de Queiroz, localizado no cruzamento das avenidas T-63 e 85, segue apenas no concreto, diferente do que foi prometido pelo Paço Municipal no ano passado, quando as placas metálicas foram retiradas do local após um incêndio colocar em risco a obra. A construção está dentro do projeto de Arte Urbana, no qual os espaços se tornam lugar para exposição ...