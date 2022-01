Cidades Pirenópolis recebe 17% das chuvas do mês em um só dia Rio das Almas transbordou e chegou à Rua do Lazer. Defesa Civil recomendou que cachoeiras sejam fechadas para evitar trombas e cabeças d’água

Somente nesta terça-feira (11), Pirenópolis recebeu 48,6 milímetros (mm) de chuva dos 285,9 mm esperados para todo o mês de janeiro. Isso representa 17% do volume total. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), apenas nos primeiros 11 dias do mês já choveu 177,2 mm, 62% das precipitações esperadas para o mês, na cidade. O ...