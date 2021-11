O Corpo de Bombeiros estima que 37 famílias do Povoado de Lagolândia, a cerca de 35 quilômetros de Pirenópolis, no sentido Goianésia, foram afetadas pelas fortes chuvas que caíram neste domingo (28) na região. O segundo-tenente do Corpo de Bombeiros, Daniel Ferreira Rodrigues, conta que o volume foi grande e em pouco tempo o nível do Rio do Peixe subiu muito e inundou a cidade. Até o início da manhã desta segunda-feira (29), não há registro de feridos e ou desaparecidos.

Confira fotos dos estragos causados pela chuva em Lagolândia: