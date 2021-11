Cidades Famílias ficam desabrigadas em Lagolândia após forte chuva; Bombeiros arrecadam doações Doações devem ser entregues no 17º Batalhão em Pirenópolis, localizado na Travessa Sérgio Motta, na Vila Matutina, no Centro

Atualizada às 9h50. Aproximadamente 37 famílias do Povoado de Lagolândia, a cerca de 35 quilômetros de Pirenópolis, no sentido Goianésia, foram afetadas pelas fortes chuvas que caíram neste domingo (28) na região. O segundo-tenente do Corpo de Bombeiros, Daniel Ferreira Rodrigues, conta que o volume foi grande e em pouco tempo o nível do Rio do Peixe subiu muito e...