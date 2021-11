Cidades Lagolândia, a terra de Santa Dica Sofrendo em razão das fortes chuvas deste domingo (28), que deixou 37 famílias desabrigadas, o distrito de Pirenópolis é conhecido pelo messianismo de Benedita Cipriano Gomes

Lagolândia, que foi tomada pelas águas neste domingo (28), em razão das fortes chuvas que caíram no município de Pirenópolis, é a terra de Santa Dica, como ficou conhecida Benedita Cipriano Gomes, uma mulher forte que foi reconhecida pelos seus poderes sobrenaturais e que mais tarde se tornou uma revolucionária, incomodando os políticos poderosos do início do século 20...