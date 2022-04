Cidades PM apreende 50 munições dentro de congelador de geladeira em Pirenópolis Uma pistola com numeração raspada e mais 19 munições foram localizadas no capô de um carro

Um homem foi preso em flagrante após policiais encontrarem no carro e no congelador da residência dele uma pistola com munição raspada, 69 munições e carregadores de balas de calibre 380. Esse fato aconteceu em Pirenópolis, na região central de Goiás. A detenção e as apreensões aconteceram após a mulher do detido ligar para a Polícia Militar (PM) e contar que ti...