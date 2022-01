Cidades Rio das Almas, em Pirenópolis, transborda e chega à Rua do Lazer; veja vídeos Fortes chuvas dos últimos dias elevou o volume de água

As chuvas dos últimos dias elevaram o volume de água do Rio das Almas, em Pirenópolis, e ao transbordamento em sua cabeceira, que é o primeiro trecho da nascente de um curso de água. A informação do transbordamento foi confirmada pela assessoria da Prefeitura do município, localizado na região Central de Goiás. A assessoria informou também que nesta manhã a Coordenadoria M...