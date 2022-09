Cidades Piso de enfermeiros precisa de fonte de custeio, diz ministro do STF Decisão será julgada no plenário virtual do STF nesta sexta-feira (9)

O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira (8), em Brasília, que é preciso uma fonte de recursos para viabilizar o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Na semana passada, ele aceitou o pedido de suspensão do piso - feito pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serv...