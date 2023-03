Um pitbull invadiu casas, matou um cachorro e deixou uma criança ferida, em Goianésia, na região central de Goiás. Segundo a mãe do menino de 5 anos, a manicure Edilene Antônia Santos, de 46 anos, o cachorro feriu o nariz e a nuca do filho.

“Eu não consegui dormir direito ainda, quando lembro do rosto do meu filho na boca do cachorro e o momento em que eu consegui tirar não sai da minha cabeça. Meu filho está muito abalado e não dorme", disse a mãe.

O caso aconteceu no último sábado (4), na Rua 28, no Setor Carrilho, por volta das 12h30. Segundo boletim de ocorrência, o cachorro da raça pitbull saiu de casa após a porta e o portão ficarem abertos. O animal invadiu várias casas da vizinhança, entre elas, uma casa em que atacou um cachorro que ficou ferido.

Conforme o registro, em outra casa, o cachorro deu várias mordidas em um outro cão que morreu. O menino Lucas Santos de Moura, de 5 anos, foi atacado pelo pitbull enquanto estava na sala de casa.

“Foi muito rápido e quando vi as presas do pitbull já estavam no rosto do meu filho que gritava e chorava desesperado. Eu pulei em cima do cachorro e consegui tirar, e falei para o Lucas correr”, contou a mãe.

No boletim, a mãe conta que o filho brincava no chão de casa quando de repente o pitbull apareceu e, em seguida, atacou a criança com várias mordidas no rosto e pescoço. Ela conta que o animal só soltou a criança depois que ela lutou com ele.

A criança foi socorrida e encaminhada para um hospital da cidade. Na ocorrência, foi registrado que a dona do cachorro havia saído e não estava em casa. O menino está bem e se recupera em casa.

"Depois do ocorrido, a vizinha veio aqui em casa, ofereceu ajuda, mas agora sou eu que tenho que cuidar do meu filho para que ele se recupere. Preciso dar essa atenção a ele e ser forte", conta a mãe.