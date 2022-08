Cidades Pit dogs organizam mobilização para pedir mudanças em leis de Goiânia SindPit-Dogs afirma que novo Código de Postura é um retrocesso para a categoria que é um patrimônio cultural e imaterial do estado

O Sindicato dos Proprietários de Pit Dog do Estado de Goiás (SindPit-Dog) reivindica mudanças no Código de Postura do Plano Diretor de Goiânia, que altera as permissões de uso de áreas públicas para esse tipo de estabelecimento. Segundo o presidente da entidade e vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), A...